Sala de Emergência do HDS mais colorida

Pintura de uma paisagem da lezíria ribatejana, concebida por artista João Maria Ferreira, humaniza a Sala de Emergência do Serviço de Urgência do Hospital Distrital de Santarém.

A Sala de Emergência do Serviço de Urgência do Hospital Distrital de Santarém (HDS) apresenta um cenário mais colorido graças à pintura de uma paisagem da lezíria ribatejana vista das Portas do Sol, criada e oferecida pelo artista escalabitano João Maria Ferreira. A acção, inserida no projecto “Support Debriefing como cultura para redução do stress”, visa a humanização do espaço físico do profissional. O projecto foi um dos três vencedores da 3.ª edição da Bolsa “Capital Humano em Saúde” promovida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.

“Espero que esta paisagem pintada possa, de alguma forma, contribuir para o enorme e nobre trabalho e obstáculos que estes profissionais de saúde todos os dias enfrentam”, mencionou João Maria Ferreira, após a conclusão da obra de arte. A presidente do conselho de administração do HDS, Ana Infante, agradeceu o contributo do artista plástico neste projecto, elogiando o resultado final.