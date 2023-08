São Pedro de Tomar organiza passeio de idosos ao Oceanário

A Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar vai realizar o 19º passeio de idosos ao Oceanário, no Parque das Nações, em Lisboa, no dia 5 de Setembro. No regresso, por volta das 19h30, todos os participantes vão receber um lanche.