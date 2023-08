VFX renova frota da recolha de resíduos

No âmbito do programa de modernização dos serviços de gestão de resíduos do concelho de Vila Franca de Xira foram aprovadas, na última semana, adjudicações de contratos para a renovação da frota de veículos de recolha de resíduos. O primeiro lote, composto por uma viatura pesada de 26 toneladas com ampliroll e grua, teve a adjudicação concedida por 177 mil euros à empresa Resitul – Equipamentos, Serviços e Tecnologias Ambientais Unipessoal Lda. A adjudicação do segundo lote, que envolve uma viatura pesada de 12 toneladas equipada com caixa de recolha de resíduos, foi também adjudicada à mesma empresa pelo valor de 137 mil euros. No que diz respeito ao terceiro lote, que compreende uma viatura ligeira com grua para manutenção dos sistemas de recolha, a adjudicação foi conferida à Palfinger - Comércio e Aluguer de Máquinas S.A por 51 mil euros. Para o município estas adjudicações representam um passo significativo para a melhoria da eficiência e capacidade dos serviços de gestão de resíduos.