Abertas inscrições para a Maratona Fotográfica de Santarém

Concurso está agendado para dia 23 de Setembro com organização do Centro Cultural Regional de Santarém.

O Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS) vai organizar no dia 23 de Setembro a sua primeira Maratona Fotográfica de Santarém, um concurso de fotografia que tem como principal objectivo envolver todos os participantes na descoberta da cidade. A inscrição custa 10 euros para adultos e de 5 euros para menores de 16 anos. A presença, facultativa, no almoço que decorrerá durante o dia do evento representa um custo adicional de 20 euros por pessoa.

“Pretende-se que este evento contribua para o encontro e convívio de todos os que têm a fotografia como paixão e, simultaneamente, para a criatividade e reconhecimento dos seus autores nesta arte”, diz a organização. Durante o mês de Novembro, em data e local a designar, vai decorrer a cerimónia de entrega de prémios aos vencedores seleccionados pelo júri do concurso, seguindo-se a exposição dos trabalhos vencedores ao longo do ano em museus, empresas e espaços públicos do concelho.