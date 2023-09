Azambuja CultFest regressa com muita animação e mais um gesto solidário

Aliar a arte e a cultura à solidariedade é uma das premissas do Azambuja CultFest, o festival cultural promovido pela Junta de Freguesia de Azambuja que nasceu em 2022 para mobilizar a comunidade em torno de várias expressões culturais ao mesmo tempo que, através do valor da bilheteira, se ajuda uma instituição local. Este ano o festival está de volta ao campo da feira, em Azambuja, de 22 a 24 de Setembro e uma parte do valor das vendas do passe para os três dias (4 euros) vai reverter para a Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, mais concretamente para o seu projecto de remodelação de uma sala de berçário e construção de uma nova.

Durante três dias, o recinto vai encher-se de música de diferentes estilos que vão do fado, com a presença confirmada do cantor alentejano Luís Trigacheiro (dia 24), ao rock, pop (com Ivandro a 23 de Setembro), jazz, blues, bossa nova, mpb, samba, hip-hop, funk, dance music, folk e vários estilos de música electrónica que contam com vários momentos, dois dos quais a cargo da DJ Rita Mendes e do grupo Bateu Matou (ambos dia 22). Para além de música, o público terá oportunidade de assistir a um espectáculo de danças indianas e usufruir de uma performance de teatro infantil.

O Azambuja CutFest, recorde-se, teve em 2022 um cariz solidário, ao entregar uma verba de cinco mil euros, resultante da venda das pulseiras, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja para aquisição de um veículo de desencarceramento.