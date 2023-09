Espectáculo “Ourém tem história” na vila medieval

O espectáculo “Ourém tem história” decorre no dia 17 de Setembro, no Castelo e Paços dos Condes, na Vila Medieval de Ourém. A iniciativa, entre as 16h00 e as 18h00, conta com a atuação da Orquestra Típica de Ourém, da Academia Música Banda de Ourém, e do Grupo de Teatro Apolo, do Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas. Os bilhetes custam três euros, anunciou a Câmara Municipal de Ourém.