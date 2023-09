Exposição 100X100 na Praça do Peixe em Torres Novas

A terceira edição da 100x100, realizada em parceria com o Museu Carlos Reis e com o município de Torres Novas, teve início no sábado, 9 de Setembro, na Praça do Peixe, em Torres Novas e junta 44 artistas de todo o país. Na sessão de abertura foi lançado o livro-catálogo, contendo reproduções de todas as peças expostas que têm em comum apenas a sua dimensão de 100x100.

Nesta edição estarão em exposição obras de Aguabel, Alexa Jesus, Armando Luís, Arnalda Maia, Bruno Marques, Cézar, Colaço, Cristiana da Silva, Daniela Reis, Devir, Diana Barra, Diana Matoso, Elena Sanmiguel Urbina, Inês d’Espiney, Isabel Pena, Isabel Soares Carvalho, Jaime R Ferreira, José Coêlho, Koki Varela, Laura Lianes, Lenon B, Lucas Almeida, Madalena Braddell, Malgorzata Pawlikowska, Maria Papa, Martîm, Mónica Silva, Patrícia Mariano, Patrícia Matias, Patrícia Reis, Paulo Ponte, Pedro Goes, Pedro Palrão, Rita Grancho, Ritaspalma, Roberta Rag, Rute Coelho, Sam Abercromby, Sofia Maciel, Tanya Fryer, Tomás Serrão, Totonho, ViAndare e Violeta Lisboa.

No dia 10, pelas 15h00, será realizada uma mesa-redonda aberta ao público na qual os artistas falarão sobre as obras expostas, partilhando a experiência de cada processo e vivências relacionadas com o acto de criação. A exposição é de entrada é livre e pode ser visitada até 11 de Novembro, de terça-feira a domingo entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 14h30 e 19h30.