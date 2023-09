Exposição de desenhos de Maria de Lourdes de Mello e Castro em Tomar

Complexo Cultural da Levada mostra cerca de uma centena de desenhos inéditos da artista natural de Tomar até 24 de Setembro.

Uma exposição de desenhos inéditos de Maria de Lourdes de Mello e Castro está patente até 24 de Setembro no Complexo Cultural da Levada, em Tomar. A mostra reúne cerca de uma centena de desenhos da pintora natural de Tomar, realizados a carvão, sanguínea ou a pastel sobre papel, principalmente nas décadas de 20 e 30 do século passado. A maioria é composta por esboços e exercícios de uma fase de aprendizagem e afirmação artística da autora, nascida em Tomar em 1903 e falecida em 1996.

A exibição inclui também ilustrações originais da artista realizadas em 1963 para ilustrar o livro “A Ordem de Cristo”, de Vieira Guimarães, com desenhos a tinta da china dos monumentos emblemáticos de Tomar: Igreja e Campanário de Sta. Maria dos Olivais, Castelo dos Templários e Charola, Claustros e Janela do Convento de Cristo.

Maria de Lourdes de Mello e Castro começou a ter aulas de desenho aos 13 anos com o escultor açoriano João Canto e Castro, na altura professor na Escola Jacôme Ratton, em Tomar. Mais tarde, foi também aluna do paisagista Ezequiel Pereira e discípula de José Malhoa. A artista dedicou a sua vida a desenhar e pintar, deixando um reportório artístico em que constam o retrato, a paisagem, a pintura de género e a natureza morta. A exposição foi organizada no âmbito da programação da Festa dos Tabuleiros e coincide com as comemorações dos 120 anos do nascimento da artista.