Exposição sobre aquedutos de Portugal em Torres Novas

A exposição de fotografia “Aquedutos de Portugal”, do museólogo Pedro Inácio, está em exibição na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, até 7 de Outubro. As fotografias resultam de um levantamento fotográfico do património histórico e cultural, iniciado em 2007, destacando a importância de antigos e milenares monumentos hidráulicos. No âmbito da exposição vai realizar-se uma palestra sobre a água destinada a alunos das escolas do concelho, a 3 de Outubro. Pedro Inácio nasceu em Lisboa, completou a licenciatura em Ciências Históricas e o Curso de Mestrado em Museologia e Património. O museólogo e conservador do Museu da Água da EPAL tem vários livros editados relativamente à sua investigação na área do Património Cultural da Água e realizou diversas exposições de fotografia em Portugal e no estrangeiro.