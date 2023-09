Rainha das Vindimas de Portugal é do concelho de Azambuja

Depois de ser coroada Rainha das Vindimas do concelho de Azambuja, Daniela Ferreira, de Aveiras de Cima, venceu o concurso a nível nacional. Estiveram também em destaque as candidatas do Cartaxo e de Rio Maior que foram eleitas primeira e segunda damas de honor.

Daniela Ferreira, de 23 anos, foi eleita Rainha das Vindimas de Portugal no sábado, 9 de Setembro, numa iniciativa promovida pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) que decorreu em Torre de Moncorvo. A candidata de Aveiras de Cima, que concorreu em representação do concelho de Azambuja, destacou-se no palco onde desfilou com um traje de vindimadeira cedido pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima e um vestido de noite alusivo à temática.

Ainda em destaque, em representação de concelhos da região ribatejana, esteve Patrícia Frazão, do concelho do Cartaxo, que foi eleita primeira-dama de honor e Beatriz Quistorp, de Rio Maior, que ganhou o título de segunda-dama de honor.

Daniela Ferreira trabalha na revista Forbes Portugal e divide o seu tempo entre o trabalho, o ginásio, a gestão das redes sociais do Aveiras de Cima Sport Clube e o mestrado. Após vencer o concurso concelhio, em Julho último, partilhou com O MIRANTE que tem como objectivo dar continuidade ao negócio familiar na área das tecnologias de informação e, quem sabe, criar a sua agência de comunicação e marketing.

Concorreu a convite da junta de freguesia

A jovem, que se define como uma pessoa bem-disposta, criativa e pró-activa, confessou ao nosso jornal que aceitou ir ao concurso após ser convidada pela Junta de Aveiras de Cima porque este ano a freguesia não tinha candidatas inscritas. “Aveiras de Cima - também conhecida como Vila Museu do Vinho - é a terra perfeita para representar o concurso da Rainha das Vindimas. Em cada esquina temos uma adega e somos um museu a céu aberto”, disse na altura.

Para Daniela Ferreira o concurso de Rainha das Vindimas é mais do que sorrir, posar para os fotógrafos e desfilar sendo necessário o conhecimento sobre a terra onde se nasceu, o concelho e as suas tradições, a atitude, postura e capacidade de comunicação.

A AMPV, a Associação das Rotas de Vinho de Portugal e o município de Torre de Moncorvo organizaram a 15ª edição do concurso que contou com a participação de 12 candidatas em representação dos concelhos de Alenquer, Arcos de Valdevez, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Cartaxo, Lagoa, Palmela, Ponte da Barca, Rio Maior, Tábua e Torres Vedras.