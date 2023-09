Ases do paraquedismo nacional competiram em Rio Maior

A equipa Águias da Lezíria venceu a etapa da Taça de Portugal de Paraquedismo – Prova de Precisão de Aterragem que decorreu em Rio Maior.

A equipa Águias da Lezíria venceu a etapa da Taça de Portugal de Paraquedismo – Prova de Precisão de Aterragem que decorreu em Rio Maior, tendo o AC Évora ficado em segundo lugar e o Vale d’Este em terceiro. Quanto à classificação final individual, ficou assim ordenada: 1º - Alexandre Brogueira e Rui Carvalho (ex aequo); 3º - João Franco. A competição juntou duas dezenas dos melhores paraquedistas nacionais numa competição que decorreu nos Campos de Treinos do Complexo Desportivo de Rio Maior.

No final da cerimónia de entrega de prémios o presidente da Federação Portuguesa de Paraquedismo, Eduardo Rodrigues, distinguiu a Câmara Municipal de Rio Maior e o ParaClube Nacional Boinas Verdes nas pessoas dos seus presidentes Filipe Santana Dias e Eleutério Pinto, pelo trabalho feito em prol da promoção da modalidade.