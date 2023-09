Ricardo Santos vence Travessia da Albufeira de Montargil

O nadador Ricardo Santos, da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, foi o vencedor absoluto da VII Travessia da Albufeira de Montargil, na distância de 3km, tendo dominado a prova do início ao fim. O seu colega de clube António Martins alcançou o sexto lugar, enquanto Sebastião Santos ficou em 100º. A prova faz parte do XVI Circuito Nacional de Águas Abertas e envolveu mais de centena e meia de nadadores.