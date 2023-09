Rio Maior continua como centro de alto rendimento em natação

Começou mais uma época no Centro Nacional de Preparação de Base para o Alto Rendimento da Natação, que tem base em Rio Maior. A sessão de boas vindas aos novos nadadores residentes decorreu no dia 6 de Setembro no Auditório Albino Maria do centro de estágios de Rio Maior.

Durante a sessão, o treinador Rodrigo Batista foi homenageado pelo trabalho que desenvolveu nos últimos anos no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, tendo agora como sucessor Felipe Falcoski que apresentou a sua equipa técnica e já se encontra a trabalhar com o novo grupo de jovens, constituído por cerca de 20 atletas.

Este projecto de referência no desporto português entra na sua décima primeira época e tem garantido a evolução e afirmação dos melhores nadadores portugueses. Resulta de uma parceria entre a Federação Portuguesa de Natação, o Município de Rio Maior, a Desmor, a Escola Secundária de Rio Maior, a Fundação do Desporto e o Ministério da Educação através das UAARE - Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola.

A sessão contou com a presença do vice-presidente da Câmara de Rio Maior, Lopes Candoso, do director da Federação Portuguesa de Natação e responsável pelo Centro de Alto Rendimento em Rio Maior, José Sacadura, de Susana Feitor, presidente da Fundação do Desporto, e do administrador da empresa municipal Desmor, Miguel Pacheco, entre outras individualidades.