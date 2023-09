Tiro com arco de Santarém com dois pódios

O regresso das competições da FABP - Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal ocorreu no Jardim das Portas do Sol, em Santarém, com a realização de uma prova a contar para o campeonato da Rota dos Castelos pelo Tiro com Arco RCS. Estiveram em competição 61 arqueiros, representando 11 clubes, tendo o clube da casa alcançado dois pódios: Tomé Rodrigues foi 2º na categoria Mancebos, em Long Bow Moderno; Luís Rodrigues foi 3º na categoria Cavaleiro, também em MLB.