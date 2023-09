Setembro é tempo de regresso às aulas

Setembro é tempo de regresso às aulas e também de estreia na escola e no jardim-de-infância para muitas crianças que agora iniciam o seu percurso educativo no sistema de ensino. Pela frente têm anos de aprendizagem que deixam muitas marcas, memórias e amizades para a vida. A imagem de arquivo de O MIRANTE foi registada em Setembro de 2002 e estas crianças do Jardim-de-Infância de Riachos são hoje jovens adultos, talvez ainda envolvidos na vida académica.