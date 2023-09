Centenas de artigos contrafeitos apreendidos no Mercado de Tomar

A PSP de Tomar apreendeu 771 artigos contrafeitos de vestuário e acessórios como relógios, carteiras de senhora, relógios e óculos de sol no mercado semanal de Tomar, que se realizou na sexta-feira, 8 de Setembro. Durante a operação, coordenada pela Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial de Tomar, foram detidos três homens que foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência enquanto aguardam o desenrolar do processo. A operação de fiscalização visou a detecção de venda de produtos contrafeitos no Mercado Municipal Semanal de Tomar no âmbito da Semana Anti Contrafacção, que decorreu a nível nacional.