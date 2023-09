Festa dos Tabuleiros em Tomar custou 1,3 milhões de euros

Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, adiantou na última sessão camarária que a edição de 2023 da Festa dos Tabuleiros custou cerca de 1,3 milhões de euros, mas ainda faltam fazer algumas contas.

O valor global da edição de 2023 da Festa dos Tabuleiros é de aproximadamente 1,3 milhões de euros, sendo que ainda faltam realizar algumas contas para fechar o dossier. A informação foi partilhada pela presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, durante a última sessão camarária, que se realizou na segunda-feira, 4 de Setembro. Depois de ser questionada pelos vereadores Luís Francisco e Tiago Carrão, ambos do Partido Social-Democrata, a presidente do município disse ainda que poderão existir alguns ajustes que diminuam alguns valores.

Recorde-se que a edição deste ano da Festa dos Tabuleiros, que se realiza de quatro em quatro anos, decorreu de 1 a 10 de Julho e teve como cabeças de cartaz artistas de renome como Quatro e Meia, Bárbara Bandeira, Fernando Daniel, Quim Barreiros, Quinta do Bill, entre outros. Em Junho, o município já tinha investido mais de 872 mil euros, resultante da aquisição de bens e serviços, todos os procedimentos de segurança, casas-de-banho, bancadas, entre outros. A verba contemplou também a transferência de capital do município para a Comissão Central da Festa no valor de 270 mil euros.

A Festa dos Tabuleiros, que é considerada a maior festa do concelho de Tomar, foi inscrita este ano no Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial. Na altura em que a notícia foi tornada pública, os autarcas do executivo da câmara municipal admitiram que o próximo passo é candidatar a maior festa do concelho a Património Imaterial da Humanidade.