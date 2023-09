Festival da Marmelada estreia na Vila da Marmeleira

A Vila da Marmeleira está a postos para receber o primeiro Festival da Marmelada, que pretende dar a conhecer o património cultural e as maravilhas gastronómicas associadas ao marmelo. A iniciativa realiza-se sábado, 30 de Setembro, das 10h00 às 18h00, no coração da Vila da Marmeleira, concelho de Rio Maior, mais concretamente no Largo da República, na antiga praça. Brevemente será disponibilizado o programa definitivo.

Envolto num caloroso espírito comunitário, o evento oferece a oportunidade de degustar o fruto nas suas diversas formas e feitios, seja através da geleia de marmelo, doce de marmelo, marmelos cozidos ou bolos de marmelo. Esta é também a oportunidade de descobrir os segredos das receitas com quem há anos se dedica à confeção do doce. Podem inscrever-se no festival todas as pessoas que façam marmelada e que a queiram dar a provar e vender.