Incêndio desvenda estufa de canábis numa moradia em Seiça

Autoridades procuram os responsáveis pela plantação de 165 plantas de canábis numa moradia devoluta em Seiça, concelho de Ourém. Desmantelamento da estufa foi possível porque a casa ardeu.

O incêndio que no dia 5 de Setembro destruiu por completo uma habitação devoluta na localidade de Quintas, em Seiça, concelho de Ourém, expôs uma estufa de canábis com 165 plantas. A informação foi confirmada a O MIRANTE pela Guarda Nacional Republicana (GNR) que está a encetar diligências para apurar a identidade e paradeiro dos responsáveis.

A GNR já entrou em contacto com os legítimos proprietários da habitação, que está desabitada há vários anos, tendo estes negado qualquer envolvimento na plantação das plantas, afirmando desconhecer que a moradia estava a ser frequentada e utilizada para esse ou quaisquer outros fins.

Tal como o nosso jornal adiantou a 5 de Setembro, o alerta para o incêndio foi dado às 10h24 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Ourém e os de Caxarias com um total de 22 elementos apoiados por cinco viaturas. Não houve feridos a registar.