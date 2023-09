Inscrições abertas para a Feira Nova de Santa Iria em Ourém

As inscrições para a Feira Nova de Santa Iria, no Centro Municipal de Exposições e Parque da Cidade António Teixeira, em Ourém, já estão abertas, informou a Câmara de Ourém. O certame decorre entre 26 de Outubro e 1 de Novembro numa organização daquele município.

“Dando continuidade à tradição a edição de 2023 da Feira Nova de Santa Iria vai proporcionar muita animação e diversões a todos os visitantes, para além do vasto certame dedicado à divulgação dos produtos e gastronomia regionais, entre outras atracções e ofertas”, divulga a Câmara de Ourém.