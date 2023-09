Jovem detido em Salvaterra de Magos por agredir namorada

Um jovem de 24 anos foi detido no dia 6 de Setembro no concelho de Salvaterra de Magos por suspeita de violência doméstica contra a namorada. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que o homem “exercia violência física e psicológica sobre a vítima, a sua namorada, de 24 anos”.

No âmbito da investigação foi dado cumprimento a um mandado de detenção e um mandado de busca domiciliária tendo sido apreendidas, entre outras, cinco munições, duas armas brancas, duas armas de ar comprimido, duas catanas, 20 petardos, um punhal, 29 doses de canábis, 60 doses de MDMA e uma soqueira. O detido, já com antecedentes criminais por posse de arma proibida, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público.