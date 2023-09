Mação apoia esterilização de animais de companhia

O município de Mação está a promover até final de Setembro uma campanha de apoio financeiro à esterilização de animais de companhia (cães e gatos) cujos proprietários residam no concelho. Em nota de imprensa, a autarquia indica que a medida “permitirá controlar as populações animais, atenuar a deambulação de canídeos e felídeos, prevenir a proliferação de doenças transmissíveis combatendo assim a degradação da higiene urbana e da saúde pública, tal como evitando o recurso ao abate”.

Em causa estão os apoios à esterilização por parte do município aos proprietários de animais de companhia efectuando a câmara um reembolso que difere para canídeos fêmeas (72 euros), canídeos machos (40 euros), felídeos fêmeas (46 euros) e felídeos machos (20 euros) sendo o mesmo aplicável até ao máximo de três animais por titular. O acto médico de esterilização será efectuado num Centro de Atendimento Médico-Veterinário (CVAR), à escolha do requerente, indica a mesma nota.