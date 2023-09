Mulher que esfaqueou pais no Porto Alto começou a ser julgada

Tânia Ferrinho, a mulher transgénero que esfaqueou os pais, na casa onde moravam no Porto Alto, concelho de Benavente, começou a ser julgada na quarta-feira, 13 de Setembro, no Tribunal de Santarém. A arguida, de 43 anos, está acusada pelo Ministério Público (MP) de homicídio qualificado pela morte do pai e de homicídio qualificado na forma tentada, pelos golpes desferidos na mãe.

O caso, recorde-se, remonta a Outubro de 2022, quando Tânia Ferrinho desferiu cerca de 17 facadas nos pais, na casa dos 75 anos, alegadamente porque tinha sido constituída arguida por um crime de violência doméstica contra os seus progenitores. O homem, que viria a falecer em Dezembro do mesmo ano, sofreu várias facadas no peito e barriga, e foi deixado pela filha no átrio do prédio a esvair-se em sangue depois de dois vizinhos, movidos pelos gritos, terem descido as escadas do prédio. No interior da habitação Tânia Ferrinho golpeou a mãe e que foi encontrada pelos mesmos vizinhos escondida debaixo de uma cama, completamente ensanguentada.

Na altura em que se deu o crime Tânia Ferrinho já tinha sido condenada a pena suspensa pelo crime de violência doméstica tendo-lhe sido aplicada a medida de afastamento dos progenitores que não foi respeitada. Depois de ter sido detida pelas autoridades, sem oferecer resistência, a mulher confessou ser a autora do ataque aos pais.