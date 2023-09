Municípios recebem 2 milhões de euros para reparar danos do temporal do último Inverno

Vila Franca de Xira e Mação são os concelhos que mais dinheiro vão receber do Governo para recuperar de danos sofridos nas intempéries de Dezembro e Janeiro últimos. Fatia de leão dos apoios fica na Área Metropolitana de Lisboa.

Cinco municípios da região ribatejana vão receber 2 milhões de euros do Governo para fazer face à reparação e recuperação de equipamentos e infraestruturas destruídas pelas intempéries de Dezembro e Janeiro últimos. O despacho do Governo, publicado em Agosto, prevê a transferência de um valor global de 48 milhões de euros, a maioria para municípios da Área Metropolitana de Lisboa, que foram os mais afectados. A verba serve para comparticipar entre 40 a 60 por cento dos prejuízos sofridos.

Na região, Vila Franca de Xira foi o concelho mais afectado e por isso aquele que mais dinheiro vai receber, num valor global de um milhão e 606 mil euros. Segue-se Mação com 174 mil euros, Rio Maior com 96 mil euros, Vila Nova da Barquinha com 92 mil euros e Benavente recebe 72 mil euros.

As verbas servem para financiar, entre outros, a destruição de pontes e aquedutos, estradas e caminhos municipais, taludes, muros de suporte, edifícios e construções municipais e equipamento urbano das juntas de freguesia e câmaras. Loures, Lisboa e Oeiras, sem surpresas, serão os concelhos mais apoiados pelos fundos do Governo que agora vão ser transferidos. Ao todo a região de Lisboa vai receber 21,5 milhões de euros.

Em alguns casos, como em Vila Franca de Xira, o município não quis esperar pela chegada dos apoios do Governo e decidiu avançar com um programa de emergência para dar resposta a quem sofreu danos materiais nas cheias. A verba destinava-se a financiar perdas não cobertas pelas seguradoras ou pelo co-pagamento do Estado. Até ao início de Julho deste ano foi entregue a particulares, empresas e associações do concelho um valor global de 86 mil euros, um montante bem abaixo do meio milhão que estava inicialmente previsto.