Ourém apoia requalificação da sede da Associação Atouguiense

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinou na manhã de segunda-feira, 11 de Setembro, o protocolo que firma a atribuição de um apoio financeiro até ao montante de 50 mil euros para financiar os encargos decorrentes das obras de melhoramentos na sede, espaços exteriores e rinque da Associação Recreativa e Cultural Atouguiense (ARCA). A intervenção tem como objectivo realizar melhorias no interior do edifício-sede da ARCA, assim como efectuar melhoramentos nos espaços exteriores e áreas de acesso ao edifício, incluindo ainda obras de requalificação no rinque da associação de Atouguia.