Partos na maternidade do Hospital de Abrantes crescem 13%

Nos primeiros oito meses do ano a maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo realizou 505 partos, mais 59 em relação ao mesmo período do ano passado. Instituição vai investir cerca de 200 mil euros em obras de requalificação na maternidade.

O bloco de partos da maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), localizada na Unidade Hospitalar de Abrantes, reforçou a sua actividade nos primeiros oito meses do ano realizando mais 13% de partos em relação ao mesmo período do ano passado. Recorde-se que o Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia e o bloco de partos da Unidade de Abrantes integram a operação “Nascer em Segurança”, uma iniciativa da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) para garantir às parturientes maior previsibilidade, segurança e equidade no acesso.

De Janeiro até ao final de Maio, o serviço esteve a operar em esquema de funcionamento alternado aos fins-de-semana com o Hospital Distrital de Santarém. A partir de 1 de Junho os atendimentos permanentes de Ginecologia-Obstetrícia e a Maternidade passaram a funcionar em pleno, num esforço dos seus profissionais de saúde, para garantir as escalas durante todo o período mais crítico das férias do Verão, informa a instituição em comunicado.

Operando com encerramentos quinzenais programados durante os cinco primeiros meses do ano, a maternidade de Abrantes destacou-se com um crescimento de mais 13% de partos realizados (mais 59 partos que em igual período do ano transacto), perfazendo um total de 505, invertendo assim tendência de queda de partos realizados pelo CHMT nos últimos dois anos. Ainda mais expressivo foi o crescimento dos episódios do Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia: foram realizados mais 444 atendimentos do que em 2022, um número que representa um crescimento de 17%, atingindo um acumulado de 3.096 episódios de urgência até ao final de Agosto. “Nasce-se com toda a segurança e com toda a humanização do parto em Abrantes e estamos muito satisfeitos com estes indicadores, que demonstram a nossa capacidade de resposta e afirmação”, afirma Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do CHMT. O responsável reforça a aposta da instituição na afirmação da especialidade através de obras de requalificação que se vão iniciar em breve. “Até ao final deste ano vai ser executado um investimento de mais de 200 mil euros que vai permitir excelentes condições de conforto às grávidas e profissionais e inovadoras práticas de humanização do parto para as mulheres que queiram escolher o CHMT e a cidade de Abrantes como berço dos seus filhos”, reforçou.