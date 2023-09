Passeio de bicicletas antigas em Ourém

Um passeio de bicicletas antigas decorre no dia 17 de Setembro, na cidade de Ourém, com início no Jardim Pléssis-Trévise. “A iniciativa está inserida no programa da Semana Europeia da Mobilidade e destina-se à população que possui bicicletas antigas para usufruir de um percurso de seis quilómetros”, informou o município. Esta é uma actividade organizada pelo Grupo Individual de Bicicletas e Carros Antigos e Câmara de Ourém.