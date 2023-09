Projeto Vila promete tornar comércio local em Torres Novas mais competitivo



A Câmara de Torres Novas vai desenvolver o Projeto Vila para tornar o comércio local mais competitivo face à concorrência global e digital, promover os produtos endógenos e identitários do concelho, aumentar a vitalidade e atractividade do centro histórico da cidade e incentivar o desenvolvimento sustentável urbano. Este é um projecto que nasce no âmbito do Bairros Comerciais Digitais e que, tal como O MIRANTE tinha adiantado, recebeu uma dotação de 690 mil euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para ser desenvolvido.

No dia 6 de Setembro a vereadora Elvira Sequeira, em representação do município torrejano, marcou presença na sessão de apresentação do programa Bairros Comerciais Digitais, que decorreu no Palácio da Bolsa, no Porto, iniciativa onde assinou também a declaração de compromisso para a implementação do projecto.

De acordo com a autarquia presidida por Pedro Ferreira, o Projeto Vila vai incidir na implementação de soluções que permitam potenciar a criação de sinergias entre os comerciantes, prestadores de serviços, município e restantes membros do consórcio. Pretende revitalizar física e digitalmente o comércio no centro de Torres Novas tornando-o atractivo para residentes e visitantes promovendo a sustentabilidade ambiental, social e financeira do Bairro Comercial Digital.

No total foram abrangidos por este programa 25 mil estabelecimentos comerciais espalhados pelo país com o objectivo de modernizar o comércio de proximidade. Num total de 160 candidaturas recebidas, com o investimento elegível de 77,5 milhões de euros, foram aprovados 95 projectos, incluindo o de Torres Novas.