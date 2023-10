Aveiras de Baixo promove gastronomia local com o Retiro do Torricado

Aveiras de Baixo prepara-se para receber mais uma edição do Retiro do Torricado. O evento celebra a riqueza gastronómica local, com destaque para o torricado, o prato mais típico do concelho de Azambuja. Em simultâneo, pretende-se promover a dinâmica e o convívio entre as colectividades da freguesia. O Retiro do Torricado decorre de sexta-feira, 29 de Setembro, a domingo, 1 de Outubro, no recinto em frente à junta de freguesia, organizado pela Casa do Povo de Aveiras de Baixo e Comissão de Festas, apoiadas pelo município e pela Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo. Não vão faltar animação musical, quermesse e jogos tradicionais. Recorde-se que a iniciativa Retiro do Torricado está integrada na marca Azambuja – Terras do Torricado, lançada pelo município em 2018 com o objectivo de promover a iguaria gastronómica e todas as manifestações culturais associadas.