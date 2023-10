Companhia Cegada quer saber que futuro dar ao teatro de Alverca

Município de Vila Franca de Xira diz que vai avaliar um reforço de apoio ao grupo no âmbito do próximo orçamento.

O município de Vila Franca de Xira diz-se solidário com a companhia de teatro Cegada, de Alverca, que gere e dinamiza o Teatro Estúdio Ildefonso Valério (TEIV) e que ficou de fora dos apoios da Direcção-Geral das Artes. A câmara admite estudar a possibilidade de reforçar os apoios financeiros à estrutura no âmbito da preparação do próximo orçamento municipal.

A explicação foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião de câmara, onde responsáveis pela programação do teatro foram questionar o autarca sobre o futuro a dar ao TEIV. Rui Dionísio, director artístico da companhia, sublinhou que a importância da parceria municipal com a companhia de teatro se reflecte na capacidade de, desde 2018, possibilitar o encaminhamento de 700 mil euros do governo central para o funcionamento do TEIV, do qual a autarquia é proprietária, colocando assim em 14% a despesa anual do município com os custos de funcionamento do equipamento.

Os responsáveis lembram que a decisão de estabelecer vínculos laborais é uma obrigatoriedade regulamentar por parte do Ministério da Cultura para receber os apoios, no âmbito da redução da precariedade na actividade cultural, calculando que a participação do município, de cerca de 36 mil euros anuais, divide-se num apoio de quatro euros e 36 cêntimos por espectador no universo do serviço público de cultura prestado anualmente pelo Cegada a mais de oito mil pessoas.