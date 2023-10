Danças tradicionais do mundo em Santarém

A Associação Dançarém promove no sábado, 30 de Setembro, um espectáculo dedicado às danças tradicionais do mundo que terá lugar no Convento de São Francisco, em Santarém, numa parceria com o município de Santarém e a Sociedade Recreativa Operária de Santarém. Para as 17h00 está agendada uma oficina de danças com Leónia de Oliveira - apaixonada pela música e danças de cariz tradicional europeu. Colabora com várias bandas de música tradicional, tais como A Batalha do Modesto Camelo Amarelo, B de Baile, Big Band Loureiros, Celina da Piedade, Fogo Recanto, como animadora e dinamizadora de baile.

Pelas 22h00 há baile com o grupo BALSOL que apresenta composições originais, inspiradas na música folk europeia com um toque contemporâneo. O grupo apresenta um repertório vasto e eclético numa fusão de géneros e estilos. Mais informações sobre o programa e aquisição de bilhetes podem ser obtidos junto da associação através do e-mail info@dancarem.pt ou das redes sociais da Dançarém.