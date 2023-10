Mulheres acordeonistas juntam-se no Festival de Acordeão do Cartaxo

O XII Festival de Acordeão do Cartaxo vai homenagear a mulher acordeonista. Este ano será uma edição inovadora, com sete convidadas de vários pontos do país, duas orquestras de acordeão e um projecto de fado e acordeão. O pavilhão municipal de exposições do Cartaxo recebe o festival no sábado, 7 de Outubro, às 21h00, mas a animação começa a partir das 18h00 e há serviço de bar no recinto.

A acordeonista Andreia Sofia e a sua família “Algarvios do Cartaxo” organizam todos os anos uma edição no primeiro sábado de Outubro com o objectivo de promoverem e divulgarem o acordeão e o ensino do instrumento nas diversas faixas etárias. Vão estar presentes as acordeonistas Maria Adélia Botelho, Carla Nunes, Susana Vaz, Andreia Sofia, Joana Trepeças, Bianca Luz & Fado d’Alma, Mafalda Prates e Sofia Henriques. O evento conta com as participações especiais da Escola de Acordeão Mestre de Avis e dos alunos da Escola de Acordeão Andreia Sofia.