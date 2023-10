Atleta da Búzios-Coruche ganha medalha de bronze em salvamento aquático

O atleta da Búzios-Coruche, João Conrado, ganhou a medalha de bronze no Campeonato Europeu de Salvamento Aquático Desportivo, na prova Line Throw, fazendo dupla com Diogo Relvas, do clube CORAL-Reguengos. Os atletas representaram a selecção nacional.

Além de João Conrado, a Búzios-Coruche teve ainda Guilherme Cardoso e Rafael Santos convocados para a selecção nacional no campeonato europeu de salvamento aquático desportivo. A competição decorreu de 16 a 21 de Setembro, na Bélgica, com as provas de piscina a serem realizadas em Bruges e as de praia em Blankenberge. Os atletas coruchenses participaram em 20 das 23 provas a realizar.