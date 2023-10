Homenagem ao “Senhor Atletismo de Alcanena”

Manuel da Piedade Costa vai ser distinguido pela Câmara de Alcanena na sexta-feira, 29 de Setembro.

Manuel da Piedade Costa vai ser homenageado na sexta-feira, 29 de Setembro, pelas 16h00, no Estádio Municipal Joaquim Maria Baptista, em Alcanena. A programação do evento, promovido pelo município de Alcanena, inclui a realização do Fórum Desportivo, um Movimento Associativo integrado no Congresso do Desporto 2023, com dois painéis. O primeiro painel, intitulado “Modelo Português do Desporto e Voluntariado Desportivo”, tem como orador Pedroso Leal e o segundo painel, designado por “Movimento Desportivo Associativo e Autarquias”, conta com os oradores José Branco e Inês Henriques.

Segue-se a homenagem a Manuel Costa, conhecido como o “Senhor Atletismo de Alcanena”, às 18h00, com o descerramento da placa de homenagem. A sessão solene termina com a comemoração dos 50 anos do primeiro grande prémio de atletismo de Alcanena.