Inscrições abertas para a São Silvestre de Torres Novas

A Corrida de São Silvestre de Torres Novas, promovida pelo Município de Torres Novas, vai decorrer a 16 de Dezembro com a caminhada e a prova jovem. As inscrições estão abertas até 10 de Dezembro, limitadas a 1.500 inscritos.

O percurso tem 10 mil metros com partida e chegada na Avenida Dr. João Martins de Azevedo, às 19h00. Os cinco primeiros classificados individuais, masculinos e femininos, vão receber prémios monetários entre os 100 e os 750 euros. Os primeiros três classificados em cada escalão ganham medalhas e os primeiros classificados da geral masculina e feminina vão ter troféus.

A inscrição para a Corrida de São Silvestre tem um custo de cinco euros para os juniores, seniores e veteranos. A prova jovem tem um percurso mais curto e um horário diferente, dedicada aos bambis, benjamins, infantis, iniciados e juvenis e é de participação gratuita, mas de inscrição obrigatória.