Morreu Rogério Soares, o primeiro presidente da União de Santarém

O coronel Rogério Soares, sócio fundador e primeiro presidente da história da União de Santarém, faleceu na quinta-feira, 21 de Setembro. Tinha 84 anos. A União de Santarém manifestou o seu “profundo pesar” pelo falecimento de Rogério Soares, recordando que foi também o autor do desenho do emblema original do clube e responsável pela confecção do estandarte e bandeiras. Foi ainda presidente do emblema escalabitano em 1976, 1982, 1988, 1990 e em 2010-12.

“A UD Santarém endereça as suas sentidas condolências à família e amigos do Coronel Rogério Soares. Os nossos sentimentos estão com todos vós neste momento de profunda dor e tristeza”, lê-se na nota de pesar. O funeral do coronel Rogério Soares decorreu na manhã de sábado, 23 de Setembro, no cemitério de Santarém.