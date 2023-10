Vitória de Santarém entra a vencer na 3ª divisão nacional de futsal

A equipa sénior masculina do Vitória de Santarém teve uma estreia memorável no Campeonato Nacional da III Divisão de Futsal ao vencer, na Nave Desportiva de Santarém, os madeirenses do CDC Porto Moniz por 5-4. João Peitaço, que chegou ao Vitória em 2011 como benjamim e participou na conquista do primeiro campeonato distrital de sempre do já vasto palmarés do clube, fica para a história como o primeiro jogador do emblema escalabitano a marcar na competição. Já no segundo tempo viria a bisar tendo os restantes golos sido marcados por Bernardo Bernardino, Vinícius Lé e Tomás Veríssimo. Nomes que se enquadram na identidade e na assumida missão do Vitória Clube de Santarém que, em nota deixada nas suas redes oficiais, salientou “a alegria e o orgulho de ver alinhar uma equipa em que todos os atletas, sem excepção, chegaram ao clube em idade de formação”. Na próxima jornada a equipa viaja até à Madeira, no sábado, 30 de Setembro, para medir forças com o CD Nacional.