Bicicletas de uso partilhado em Benavente previstas para Outubro

As bicicletas de uso partilhado entram em funcionamento no mês de Outubro na freguesia de Benavente e Samora Correia. A garantia foi dada pelo presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, quando questionado pelo vereador do PSD, Luís Feitor.

Carlos Coutinho diz que a intenção é colocar em funcionamento as bicicletas no momento em que for inaugurado o parque infantil temático “O Campino”, uma obra inserida na requalificação urbana do núcleo histórico de Benavente.

O parque infantil está em processo de certificação dos equipamentos e está a ser instalado GPS e software nas bicicletas.