Fugiu num jipe da GNR e foi detido

Um homem foi detido pela GNR em Vila Nova da Barquinha após ter furtado um veículo daquela força de segurança. Numa nota, a GNR relatou que a 22 de Setembro, pelas 23h00, os militares da Guarda foram alertados para uma “suposta” situação de agressões, “possível esfaqueamento”, no interior de uma habitação em Chancelaria, concelho de Alter do Chão. Já no local, os militares da GNR (duas patrulhas) depararam-se com um homem “bastante alterado”, no interior da sua habitação, e que ameaçava suicidar-se e provocar uma explosão de duas botijas de gás. “Ao aperceber-se da presença das patrulhas o suspeito correu em direcção aos militares ameaçando com uma faca e um vidro. Em acto imediato, o suspeito conseguiu introduzir-se na viatura da Guarda e colocou-se em fuga”, lê-se na nota. A GNR relata que accionou patrulhas dos comandos mais próximos, no sentido de conseguir localizar e deter o suspeito e recuperar a viatura, situação que ocorreu na madrugada de 23 de Setembro, em Vila Nova da Barquinha.