Homenagem a ex-comandante dos Bombeiros Torrejanos

A Câmara de Torres Novas vai homenagear o falecido comandante dos Bombeiros Voluntários Torrejanos e antigo responsável pela Protecção Civil do município de Torres Novas, Francisco Paiva, com a colocação de um busto no quartel dos Bombeiros da Ribeira Grande de Santo Antão, em Cabo Verde. A proposta, apresentada pela primeira vez pelo Movimento P’la Nossa Terra, em Agosto, foi aprovada pelo executivo municipal na reunião de 13 de Setembro. Para o município, esta é uma forma de “reconhecimento pela dedicação, acção e dimensão humana daquele que, ao abrigo do protocolo de geminação existente entre Torres Novas e a Ribeira Grande, Santo Antão, fez nascer a primeira corporação de bombeiros voluntários naquele país - que viria a multiplicar-se pelas restantes ilhas cabo-verdianas -, fruto de multifacetada solidariedade e esforço para granjear o apoio logístico necessário”.