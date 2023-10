Misericórdia da Chamusca duplica capacidade da creche “O Coelhinho”

A creche “O Coelhinho”, a única do concelho da Chamusca, passou a ter capacidade para mais de 80 crianças com uma obra que vem colmatar o problema das listas de espera. A inauguração da obra decorreu na manhã de sábado, 23 de Setembro.

A Santa Casa da Misericórdia da Chamusca inaugurou as obras de remodelação e reestruturação da creche “O Coelhinho”, a única do concelho da Chamusca. O projecto permitiu aumentar para o dobro o número de vagas da creche, que vai poder acolher mais de 80 crianças. A intervenção envolveu a remodelação das salas para aumentar a rentabilidade energética, a adaptação de duas salas, a substituição da cobertura de fibrocimento, de portas e janelas e o arranjo dos espaços exteriores. O apoio do município foi de cerca de 310 mil euros.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca, Nuno Castelão, salientou a importância do ambiente de creche para a autonomia das crianças, assim como para o desenvolvimento das capacidades físicas, sensoriais e emocionais. O projecto sofreu alterações para dar resposta ao aumento da lista de espera. Nuno Castelão espera que o concelho cresça e que daqui a três anos haja necessidade de ampliar a creche novamente.

A cerimónia de inauguração realizou-se na manhã de sábado, 23 de Setembro, na presença do Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca, Nuno Castelão, do presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, acompanhado da vereadora com o pelouro da Acção-Social, Cláudia Moreira, e do director distrital da Segurança Social de Santarém, Renato Bento. A instituição está a comemorar os seus 40 anos.