Município recupera 23 casas em Benavente

No âmbito da Estratégia Local de Habitação a Câmara de Benavente vai reabilitar 23 fogos. Durante as obras os residentes ficam alojados em casa de familiares ou em contentores equipados para o efeito.

A câmara municipal vai reabilitar 23 fogos em Benavente no âmbito da candidatura ao programa 1.º Direito, financiado com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A candidatura enquadra-se na Estratégia Local de Habitação. As obras de intervenção custam mais de um milhão de euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

Os fogos estão habitados mas, segundo a vice-presidente do município, Catarina Vale, os moradores já têm conhecimento da situação. Em reunião com os residentes, a autarquia explicou que as pessoas que possam serão realojadas por familiares. Os outros residentes ficam alojados temporariamente em contentores devidamente equipados. De acordo com a autarca, os contratos de arrendamento em vigor com os agregados familiares serão mantidos e os contentores, de boa qualidade habitacional, serão usados apenas durante o período de reabilitação das habitações.