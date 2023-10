Rotary Clube de Santarém comemora 60 anos

O Rotary Clube de Santarém está a comemorar 60 anos de vida e, nesse contexto, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, recebeu, no dia 20 de Setembro, nos Paços do Concelho, o Governador do Distrito 1960, David Valente, e o actual presidente do Rotary de Santarém, José Alberto Pereira.

“Criar esperança no mundo” é o tema para o actual ano rotário. Desde a sua fundação o Rotary Clube de Santarém tem trabalhado na promoção dos valores humanitários tendo como principal missão desenvolver actividades de serviço voluntário, de carácter humanitário e de solidariedade social apoiando populações em risco em acções directas ou promovidas por outras entidades.