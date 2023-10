Santarém declara guerra ao lagostim vermelho e ao caranguejo peludo

A Câmara de Santarém assegurou um financiamento do Fundo Ambiental no valor de 21.485 euros para combater as colónias de caranguejo peludo chinês e de lagostim vermelho da Louisiana, espécies invasoras existentes na bacia do Tejo “que alteram o ecossistema transformando o habitat com graves consequências para as espécies nativas”. A candidatura do município foi aprovada no âmbito do programa de protecção e conservação da natureza e erradicação e controlo de espécies invasoras prioritárias. O investimento global previsto na caça a esses crustáceos é de 25.277 euros.

O vereador da Câmara de Santarém com o pelouro da Protecção Ambiental, Nuno Russo, afirma que as acções de remoção e controlo de espécies exóticas e invasoras serão desenvolvidas pelo sector do Ambiente do município durante os próximos três meses com o envolvimento dos actores-chave e da população em geral. O objectivo é impedir a propagação dessas espécies e destruição dos ecossistemas aquáticos, bem como ser um exemplo positivo para outros municípios e instituições.”.

Segundo informa o município, este mecanismo de apoio é uma resposta à prioridade obrigatória de controlo de espécies exóticas invasoras que suscitam preocupação na União Europeia. “A ameaça das espécies exóticas e invasoras é uma grande preocupação para os governos locais, na medida em que representam os cinco mais relevantes impulsionadores directos da perda de biodiversidade – ao lado de mudanças no uso da terra e do mar, exploração directa de espécies, mudanças climáticas e poluição”, divulga a Câmara de Santarém em nota de imprensa.