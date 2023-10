Academia de Ilusionismo e Artes Cénicas no Entroncamento

Foi inaugurada no sábado, 14 de Outubro, a Academia de Ilusionismo e Artes Cénicas no Entroncamento, pela mão de Luís Cardinali Silva de nome artístico Lanydrack. A inauguração foi as 14h30 com várias entidades locais e com a presença de mágicos de vários pontos do país e Espanha. A academia situa-se na Rua António Feliciano de Castilho, nº 2.