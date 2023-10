Exposição “Mulher Além-Fronteira” em Alverca

Está patente na Biblioteca Municipal de Alverca, até 30 de Dezembro, uma exposição colectiva dedicada às mulheres cuja arte e prestação na sociedade foram reconhecidas além-fronteiras, representando Portugal no Mundo. A mostra “Mulher Além-Fronteira” inaugurou no dia 12 de Setembro e tem entrada livre. Revela trabalhos de António Vaz, Daniela Esteves, Margarida Sá, João Calado e Carlos Cardoso, com obras de, entre outras expressões, pintura acrílica, grafite, ilustração digital, lápis de cor e pintura corporal (body painting).