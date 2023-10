Exposição colectiva A3 ao Quadrado na escola Jácome Ratton em Tomar

Trabalhos de Coias Ferreira, Domingos Silva e Gabriel Lagarto para ver a partir de 27 de Outubro

A Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na Escola Jácome Ratton, sede do Agrupamento de Escolas Templários, inaugura no próximo dia 27 de Outubro pelas 18h00, a exposição A3 ao Quadrado de Coias Ferreira, Domingos Silva e Gabriel Lagarto integrada no Projecto Cultural de Escola - Plano Nacional das Artes. Na exposição, Coias Ferreira traz despojos gráficos na memória de alguém, Domingos Silva escultura e Gabriel Lagarto desenhos musicais. A Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro tem como objectivo central a transformação do espaço escolar, com a inserção de obras a fruir.