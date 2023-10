Já é conhecido o júri para o próximo prémio Carlos Paredes em VFX

Amélia Muge, José Jorge Letria, Pedro Campos e Rui Filipe dos Reis são os quatro nomes escolhidos pela Câmara de Vila Franca de Xira para integrar o júri do próximo Prémio Carlos Paredes, promovido pelo município. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. Amélia Muge foi escolhida em representação da Sociedade Portuguesa de Autores, José Jorge Letria vai representar a Câmara de VFX, Pedro Campos é compositor e músico e Rui Filipe dos Reis é crítico musical.

O Prémio Carlos Paredes, instituído pela Câmara de Vila Franca de Xira há 18 anos, é uma homenagem a músicos, compositores e intérpretes cujas contribuições têm um impacto na música portuguesa. O galardão não só celebra os feitos passados como também reconhece o potencial de inovação e excelência futuros. Os músicos Duarte e o Sexteto Bernardo Moreira venceram, ex-aequo, o prémio da edição deste ano, que teve a cerimónia pública de entrega do prémio no dia 23 de Setembro no Centro Cultural do Bom Sucesso em Alverca.