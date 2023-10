Luís Mota Figueira expõe pintura em Mação

A inauguração da exposição de pintura Infinitudes, de Luís Mota, decorreu a 5 de Outubro, na Galeria Carlos Saramago do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação. A mostra exibe o lado livre do pintor que inventa histórias materializadas em suportes através de técnicas diversas. A exposição, com a curadoria da sua filha, Inês Melo, tem quadros de colecções privadas e uma mostra dos cadernos de Luís Mota onde rabisca e onde nascem as ideias que expressa na tela. Assim como quadros para venda. Houve também um momento de poesia por Sónia Pereira.

Luís Mota Figueira, professor no Instituto Politécnico de Tomar, foi convidado para expor em Mação pelo presidente do município, Vasco Estrela. A exposição está patente até 30 de Outubro nos dias úteis das 09h00 às 17h30 e, ao sábado, das 14h00 às 17h30.