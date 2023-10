Estádio Municipal de Rio Maior com categoria Silver

Liga Portugal de futebol reconheceu as melhorias efectuadas no Estádio Municipal de Rio Maior, que este ano é a casa emprestada do Casa Pia AC nos jogos da 1ª Liga.

A Liga Portugal atribuiu oficialmente a placa de categoria “Silver” ao Estádio Municipal de Rio Maior, distinção que reconhece as melhorias efectuadas naquela infraestrutura para receber jogos de futebol profissional. Recorde-se que o recinto tem sido a casa emprestada do Casa Pia AC esta época, nos jogos da 1ª Liga. O ano passado jogou lá o Vilafranquense da 2ª Liga.

“Este reconhecimento vem como resultado de um esforço conjunto entre a empresa municipal Desmor, a Câmara Municipal de Rio Maior e o Casa Pia AC, demonstrando o compromisso em elevar as infraestruturas desportivas em Portugal”, refere o município de Rio Maior numa publicação nas redes sociais. Acrescenta que a categorização “Silver” foi concedida após rigorosas vistorias e a garantia de que foram cumpridos todos os requisitos necessários para esse nível de certificação, estabelecidos pelo Regulamento de Competições.

A cerimónia, realizada no dia 8 de Outubro, contou com a presença do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, do vice-presidente do município, João Lopes Candoso, do presidente do conselho de administração da Desmor, Miguel Pacheco, e de representantes do Casa Pia AC, incluindo o seu presidente Victor Franco, o vice-presidente Paulo Cardiga e a directora executiva Júlia Almeida Lopes.

O presidente da Câmara de Rio Maior expressou seu orgulho pela conquista, destacando o impacto positivo que a mesma terá na comunidade local. Com esta categorização “Silver”, Rio Maior reforça a posição como um local privilegiado para o desenvolvimento do desporto, considera o município.